Na manhã de quarta-feira (28), um acidente envolvendo dois caminhões na rodovia PR-151, no km 125+30m, em Wenceslau Braz/PR, causou danos materiais e trânsito lento. Os veículos colidiram por volta das 8h10.

O caminhão Scania/R 440, com placas de Guarapuava-PR, conduzido por um homem de 35 anos, seguia na rodovia sentido Wenceslau Braz/PR a Santana do Itararé/PR, quando colidiu com o outro caminhão, com placas de Ampere-PR e conduzido por um homem de 37 anos, que trafegava no sentido contrário da via.

O impacto causou danos materiais em ambos os veículos e o derramamento de bobinas de papel transportadas por um dos caminhões sobre a pista.

A rodovia ficou parcialmente interditada e o trânsito foi organizado no sistema “pare e siga” até à remoção da carga e dos veículos, sendo normalizada por volta das 16h30.

Durante a ocorrência, outros veículos utilizaram as margens e a canaleta da rodovia como desvio, o que resultou em danos de aproximadamente 30 metros na borda e canaleta da via.