Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde deste domingo (30) na rodovia PR-218, no trecho que liga Joaquim Távora a Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão envolveu dois veículos e provocou mortes, além de deixar duas pessoas em estado crítico, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com as autoridades, um dos automóveis tinha placas de Ribeirão Claro e transportava três ocupantes. Dois deles não resistiram aos ferimentos ainda no local, enquanto o terceiro foi encaminhado ao hospital.

No outro carro, com placas de Carlópolis, estavam um policial militar e sua esposa. Ambos sofreram lesões graves. Uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero do SAMU para um hospital em Londrina, devido à gravidade do quadro clínico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual foram mobilizadas para o atendimento, realizando o resgate das vítimas e controlando o tráfego na região. O trecho da rodovia permaneceu parcialmente interditado durante os trabalhos.

As circunstâncias da colisão estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.