Na tarde deste domingo (30), por volta das 15h30, um acidente do tipo colisão transversal foi registrado no km 262 da BR-277, em Guarapuava (PR). A ocorrência envolveu um caminhão Scania, que tracionava um semirreboque carregado com milho em grãos e tinha placas de Matelândia (PR), e um automóvel Voyage branco, com placas de Guarapuava (PR).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas. O condutor do caminhão, de 57 anos, sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local. Já o motorista do Voyage, de 23 anos, teve lesões graves. Entre os três passageiros do carro, dois apresentaram ferimentos leves e um também sofreu lesões graves. Todos foram encaminhados para hospitais de Guarapuava.

Devido ao impacto e à necessidade de remoção dos veículos, a rodovia ficou totalmente interditada por cerca de duas horas, causando lentidão no tráfego da região. Após a liberação, o fluxo foi normalizado.

O caso reforça a importância da atenção redobrada ao volante, especialmente em rodovias de grande movimentação como a BR-277, que é uma das principais ligações do interior do Paraná.