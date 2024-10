Antes de deixarem o local, os criminosos pegaram a chave do veículo de uma das vítimas e utilizaram o carro para fugir. Em resposta ao ocorrido, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região com o objetivo de localizar os autores do roubo.

Durante as buscas, o veículo roubado foi avistado no município de Ribeirão do Pinhal/PR, com apenas uma pessoa em seu interior. Ao tentar abordar o veículo, o condutor iniciou uma fuga que durou aproximadamente 2 quilômetros, em direção a Nova Fátima/PR. A perseguição terminou quando o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e parou às margens da rodovia. O suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata.

Apesar das buscas realizadas, o indivíduo não foi localizado. O veículo foi recuperado e encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos de perícia e outras formalidades, antes de ser restituído à proprietária.