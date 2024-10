Na tarde da última quarta-feira (08/10), por volta das 15h30, policiais militares foram acionados para verificar uma motocicleta suspeita estacionada no pátio de uma empresa em Siqueira Campos. A denúncia indicava que o veículo poderia ser produto de roubo ou furto.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a placa da motocicleta não correspondia ao veículo e que a numeração do chassi estava suprimida. Após verificarem o número do motor, descobriram que a motocicleta havia sido furtada em agosto de 2017, no município de São Sebastião da Amoreira.

O indivíduo que estava em posse da moto, um menor de idade, afirmou ter comprado o veículo de outro funcionário da empresa, que não estava presente no momento. O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta, para que esta seja devolvida ao seu legítimo proprietário.