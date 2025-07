Na manhã deste domingo, 6 de julho de 2025, um caminhão caçamba Mercedes-Benz pegou fogo no pátio de uma empresa localizada às margens da BR-369, nas proximidades do semáforo do antigo SESI, em Bandeirantes, no norte do Paraná.

A equipe da Defesa Civil de Bandeirantes e o Corpo de Bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente até o local. Como não havia ninguém presente na empresa no momento, os bombeiros precisaram arrombar o portão para acessar o pátio e combater as chamas.

A cabine do caminhão foi totalmente destruída pelo fogo, mas a ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas se alastrassem para outras partes do veículo ou para estruturas próximas. Felizmente, ninguém se feriu.

Durante a ocorrência, os bombeiros conseguiram entrar em contato com o proprietário da empresa, que compareceu ao local em seguida para acompanhar a situação.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.