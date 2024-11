Denilson Show, de 47 anos, não integra mais o quadro de apresentadores do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A informação foi confirmada pela emissora ao Terra nesta sexta-feira, 29.

Conforme informações obtidas pelo portal terra, o comentarista do Jogo Aberto, atração ancorada por Renata Fan, deve continuar no programa nos próximos dias, mas será desligado em algumas semanas.

“Denílson não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios”, diz um trecho do informe.

Ao todo, foram 15 anos dedicados à TV. O contrato dele foi renovado há pouco tempo e tinha previsão de término só para 2027. Entretanto, Denilson resolveu encerrar o vínculo para se dedicar a novos projetos.

O jornalista Leo Dias informou que Denilson já está alinhado com a alta cúpula da Band sobre sua saída, apenas não definiu sua data de saída. Nas redes sociais, ele não se pronunciou sobre o assunto até então.

Conforme informações de Gabriel Vaquer, do jornal A Folha de São Paulo, Denilson está em negociações com a Globo para fazer parte de um novo programa esportivo. Segundo rumores, a emissora que teria procurado o ex-jogador. A proposta, inicialmente, é para integrar um folhetim do SporTV aos domingos.

Confira o comunicado da Band na íntegra:

Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil.