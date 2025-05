Na noite de quarta-feira, 14 de maio, um grave acidente foi registrado na PR-090, na altura do Km 268, no município de Sapopema-PR. A colisão frontal entre um Ford Ecosport e um VW Gol, mobilizou equipes de resgate e resultou em duas mortes e três pessoas feridas.

O acidente aconteceu por volta das 22h, e o atendimento se estendeu até às 6h da manhã desta quinta-feira (15). De acordo com as informações apuradas no local pela PRE, o Ford Ecosport trafegava no sentido Sapopema a Curiúva, quando colidiu frontalmente com o VW Gol, que vinha no sentido contrário. A pista não é dupla e o tempo era bom no momento do acidente.

No Ford Ecosport, com placas de Reserva/PR, estavam três ocupantes, sendo o condutor R. S. C., de 48 anos, e as passageiras J. S. R., de 29 anos, e A. B. R. C., de apenas 11 anos. Todos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital municipal de Sapopema.

Já no VW Gol, com placas de Curiúva/PR, o condutor J. C. A. S. C., de 33 anos, foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O passageiro, V. S. A., de 37 anos, morreu no local e foi encaminhado ao IML de Londrina.

O SAMU de Sapopema e o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba estiveram no local. A Polícia Científica e o IML de Telêmaco também estiveram realizando os procedimentos cabíveis na situação.

A PRE realizou demais procedimentos cabíveis.