Bandeirantes, 13 de maio de 2025 – A Polícia Militar do Paraná, por meio da equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão, participou do evento *”Ações Preventivas da Polícia Militar em Relação à Pessoa Idosa: uma Questão de Prioridade”*, realizado no Campus da UENP em Bandeirantes. Durante a apresentação, os policiais demonstraram as principais técnicas e equipamentos utilizados no trabalho especializado da equipe.

O público presente acompanhou a atuação do cão policial no reconhecimento de entorpecentes e armas de fogo, além da aplicação do Rádio Patrulhamento com Cães (RPC). Também foram exibidos os materiais empregados tanto no treinamento dos cães quanto na rotina operacional dos agentes.

A ação contou com a presença de *60 participantes da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI)*, proporcionando conhecimento e interação sobre as atividades desempenhadas pela Polícia Militar na região. A iniciativa reforça o compromisso da corporação com a segurança pública e a aproximação da comunidade com o trabalho policial.