Colisão frontal deixa um morto e um ferido grave na BR-369, em Santa Mariana

Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida na tarde desta segunda-feira, na BR-369, nas imediações do trevo de Santa Mariana, no norte do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 13h50, no quilômetro 71 da rodovia federal.

Segundo informações preliminares, o acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Cruzeiro do Oeste (PR), e um Renault Captur, com placas de Botucatu (SP). O caminhão, que transportava chope vazio, seguia no sentido Cornélio Procópio–Ourinhos. O motorista, único ocupante, não se feriu e permaneceu no local, onde prestou esclarecimentos.

No sentido contrário trafegava o Renault Captur, ocupado por dois homens. O condutor do veículo de passeio morreu no local, preso às ferragens. O passageiro foi socorrido em estado grave e transferido de helicóptero pelo SAMU para um hospital em Londrina.

O tráfego na rodovia foi totalmente interditado por cerca de 40 minutos para o atendimento da ocorrência, o que causou congestionamento significativo na região.

Atuaram no resgate equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, socorristas do SAMU, da empresa concessionária EPR, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficará responsável pela apuração das causas do acidente.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DLiZmMLybGA/?igsh=YnVpdWlydWc1eWx1