A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem acusado de agredir a namorada, que está grávida. A prisão ocorreu em Wenceslau Braz, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com PCPR, o jovem de 19 anos já havia agredido a mesma vítima em janeiro desse ano. E voltou a cometer o crime no início do mês.

Conforme explica o delegado Huarlei Oliveira, a última agressão aconteceu no dia oito de julho deste ano, no meio da rua. “Logo após o fato, ele fugiu dos policiais militares e adentrou no cemitério da cidade. Lá, desferiu tiros contra os agentes e conseguiu fugir”, conta.

Suspeito responderá pelo crime de lesão corporal

Após a fuga do suspeito, a polícia realizou buscas pela região, tentando localizá-lo. Além disso, a PCPR acionou o Poder Judiciário, que expediu mandado de prisão preventiva.

Agora, o suspeito responderá pelo crime de lesão corporal qualificada. Mesmo crime pelo qual já responde, devido à agressão anterior contra a companheira.