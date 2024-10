Na noite de ontem (17), por volta das 22h45, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) abordaram um veículo GM Cruze de cor preta na PR-431, no município de Santo Antônio da Platina-PR. O condutor, no entanto, desobedeceu às ordens dos agentes, dando início a um acompanhamento tático que percorreu diversas ruas do município e culminou em uma discussão na estrada Velha de Jundiaí do Sul.

Segundo informações da PRF, o motorista realizou uma condução perigosa durante a fuga, em alta velocidade, transitando pela contramão em vários momentos e realizando ultrapassagens em locais proibidos. O acompanhamento tático se estendeu por aproximadamente 40 quilômetros e terminou quando o veículo colidiu contra um barranco na estrada Velha de Jundiaí do Sul, permanecendo imobilizado no local. Após o impacto, o condutor desembarcou e fugiu a pé para uma área de vegetação às margens da via. Até o momento, o motorista não foi localizado, e as equipes de busca continuam na região na tentativa de capturá-lo.

Ao realizar uma vistoria no GM Cruze, as autoridades constataram que o carro estava completamente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, armazenados no porta-malas, banco traseiro e assento do passageiro.

A princípio foi constatado ocorrência de contrabando. O veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Londrina-PR para os procedimentos legais.