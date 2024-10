Na tarde desta quinta-feira (18), um ônibus da Prefeitura de Jacarezinho foi completamente destruído por um incêndio enquanto transportava estudantes do Colégio Agrícola de Cambará. O veículo, adquirido em 2009 por meio do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal, fazia o trajeto entre Cambará e Jacarezinho pela PR-431 quando sofreu uma pane.

O motorista agiu rapidamente e conseguiu retirar todos os alunos antes que as chamadas tomassem conta do ônibus. Nenhum estudante ficou ferido. Os bombeiros chegaram ao local em cerca de 10 minutos, mas, apesar da rapidez no atendimento, o veículo foi totalmente consumido pelo fogo.

Segundo informações da prefeitura, a documentação do ônibus estava em dia, o seguro ativo, e o veículo havia passado recentemente por revisões mecânicas, elétricas e nos pneus, já que eu estava prestes a passar pela vistoria semestral do DETRAN. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local e fez o teste do bafômetro no motorista, além de verificar sua CNH, constatando que estava tudo regular.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Frota municipal

A atual gestão da Prefeitura de Jacarezinho já investiu R$ 9,7 milhões na renovação e ampliação da frota de veículos. A cidade conta atualmente com 59 veículos à disposição para o atendimento à população, entre eles, três ambulâncias, três vans, três micro-ônibus, dois ônibus, seis caminhões, seis máquinas pesadas e 36 automóveis.

Assista o vídeo👇https://www.instagram.com/reel/DBR2MYKPYXo/?igsh=MWs2bTYwb3J4bXU2Nw==