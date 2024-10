Um marinheiro morreu em um grave acidente registrado entre uma lancha e um barco, na manhã desta sexta-feira (18), em Paranaguá, no Litoral do Paraná. A vítima foi identificada como Leno Francisco, de 33 anos.

De acordo com o portal Cidadão em Ação, Leno pilotava um barco “voadeira” que colidiu contra uma lancha. A embarcação ficou parcialmente destruída e o marinheiro não resistiu.

Além do rapaz, outra pessoa ficou ferida durante o incidente. O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil foram acionadas no local.

Morte de marinheiro comove as redes sociais

Muitos amigos e familiares ficaram comovidos pela morte do marinheiro. “Que Deus te receba de braços abertos. Um grande piá que vai deixar saudades”, escreveu uma mulher.

Outra mulher lamentou a morte de Leno e disse que o rapaz estava trabalhando quando morreu no acidente. “Lutando pelo ganha pão e perdeu a vida tão jovem”, disse.