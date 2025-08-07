Foi realizada na manhã desta quinta-feira (07), uma solenidade alusiva aos 171° anos de história da Policia Militar do Estado do Paraná. A solenidade foi realizada no auditório do SENAC em Jacarezinho-Pr. O evento foi presidido pelo comandante do 2º BPM, tenente-coronel Márcio Jaquetti, e contou com a presença de diversas autoridades municipais, representantes do Judiciário, policia civil, presidentes de associações de classe e comandantes de outras instituições militares, além de policiais militares e familiares.

Durante a cerimônia, diversos policiais foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze, concedidas àqueles que completaram, respectivamente, 30, 20 e 10 anos de serviços prestados com excelência. As honrarias representam o reconhecimento institucional à trajetória de comprometimento e dedicação dos profissionais que contribuem diariamente para a segurança pública no estado do Paraná.

O clima da solenidade foi de respeito, gratidão e emoção. Familiares e colegas dos homenageados acompanharam a entrega das medalhas com orgulho, reforçando os laços de valorização entre a corporação e sua tropa. O tenente-coronel Márcio Jaquetti destacou em sua fala, uma frase de autoria do Subcomando do 2° BPM, Maj. Leal, “JUNTOS SOMOS FORTES, UNIDOS IMBATÍVEIS”, frase essa que representa a busca pela união das instituições de segurança, lema dos atuais comandantes do 2°BPM.

As autoridades presentes enalteceram o papel essencial da Polícia Militar na manutenção da ordem pública e na proteção dos cidadãos paranaenses, destacando ainda o exemplo de disciplina e perseverança dos militares homenageados.

Ao completar 171 anos de história, a PMPR reafirma seu compromisso com a excelência, a valorização profissional e o reconhecimento daqueles que, com coragem e lealdade, dedicam suas vidas à proteção da sociedade.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNEQJYDy-TS/?igsh=ZHhrN3B1MXJiYW54