Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas na manhã desta terça-feira (9), por volta das 6h, no bairro Vista Alegre, em Carlópolis. A ação foi realizada pelas equipes ROTAM, Operações com Cães e ALI, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, foram localizadas substâncias ilícitas, dinheiro e celulares que, segundo a polícia, estavam relacionados à prática de tráfico de drogas.

Na ação, foram presos dois homens e apreendidos três aparelhos celulares, a quantia de R$ 181 em cédulas diversas, além de 11,29 gramas de maconha e 21,66 gramas de crack.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.