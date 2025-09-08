A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta durante a madrugada deste sábado (06/09), por volta das 2h45, em uma via próxima a estabelecimentos noturnos em Ibaiti. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais visualizaram uma motocicleta estacionada de forma irregular, com a roda traseira sobre a calçada. Durante a verificação, foi constatado que o veículo, uma Honda/CG 125 Titan KSE, apresentava diversas irregularidades.

O licenciamento estava vencido desde 2013, a placa encontrava-se ilegível devido à corrosão e o pneu dianteiro estava em mau estado de conservação. Por se tratar de um ponto próximo a bares, a equipe aguardou por algum tempo para identificar o proprietário ou condutor, mas ninguém apareceu.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida administrativamente e removida ao pátio da Polícia Militar. No total, foram lavrados três Autos de Infração de Trânsito (AITs), e a equipe retomou o patrulhamento.