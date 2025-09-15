Na tarde de domingo (14), um jovem morador do assentamento nova Bandeirantes (cabiúna), se afogou no Rio Laranjinha no Bairro Ponte Preta, informações dão conta de que o jovem se afogou em um local conhecido como balsa na região da Ponte Preta.

Bombeiros de Bandeirantes foram ao local e com várias buscas, vieram a localizar o corpo do jovem já no final da tarde e início da noite de domingo. Equipe da Polícia Civil e IML, foram ao local ainda na noite de domingo para fazer a retirada do jovem do local e encaminhar ao IML provavelmente de Jacarezinho e na sequência liberado para a família realizar o velório.

Uma triste e lamentável notícia que comove toda região.