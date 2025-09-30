O consumo de energéticos entre jovens e adolescentes aumentou no Paraná, causando preocupações em médicos e na Secretaria de Saúde do estado. Juntamente com o grande uso dessas bebidas, os atendimentos de problemas cardíacos também tiveram um crescimento entre pessoas entre 15 e 30 anos.

Em 2024, a Secretaria Estadual da Saúde registrou 1183 atendimentos nesta faixa etária se tratando de questões cardiovasculares. Apenas no primeiro semestre de 2025, jã foram atendidas 759 pessoas nesse cenário, correspondendo a 64% de todo o ano anterior. Os principais problemas constados são de insuficiência cardíaca, arritmias, crise hipertensiva e infarto.

De acordo com o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, o consumo exagerado de cafeína, principal ingrediente dos energéticos, precisa ser evitado. Conforme a pesquisa realizada pela empresa Kantar, 38% dos lares brasileiros têm bebidas energéticas em casa.

“É preciso ter cuidado com o consumo exagerado de energéticos, pois além de arritmia, ele pode causar ansiedade e insônia, o que vai afetar todo o organismo”, explicou.

Cardiologista traz preocupação sobre consumo de energéticos no Paraná

Segundo o cardiologista Gustavo Marques, o consumo de energéticos entre jovens e adolescente alcançou um nível preocupante. O médico relatou que pessoas com pré-disposição a problemas cardíacos devem evitar completamente as bebidas energéticas.