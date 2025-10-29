A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, promoveu nesta quarta-feira (29) um treinamento voltado à capacitação de servidores públicos em segurança contra incêndios. A atividade foi realizada na sala de reuniões da sede administrativa e seguiu os parâmetros da Norma Regulamentadora NR-23, que trata da proteção contra incêndios no ambiente de trabalho.

O treinamento foi conduzido pelo profissional Wagner Domingues, especialista em segurança e saúde no trabalho. Os participantes receberam instruções teóricas e participaram de simulações práticas, com foco na prevenção e no combate a incêndios em ambientes institucionais.

Entre os temas abordados estiveram:

– Conceitos básicos de fogo e combustão

– Classificação dos tipos de incêndio e agentes extintores adequados

– Uso correto de extintores

– Sistemas de alarme, hidrantes e rotas de fuga

– Procedimentos de evacuação e primeiros socorros

– Simulação prática de combate ao fogo

O secretário municipal de Administração, Jailton de Paula, acompanhou a atividade e destacou a importância da capacitação para a segurança dos servidores e da população.

O ciclo de treinamentos segue até sexta-feira (31), com novas turmas sendo instruídas. A iniciativa integra as ações da administração municipal voltadas à prevenção de acidentes e à promoção de ambientes públicos mais seguros.