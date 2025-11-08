As seis vítimas fatais do tornado que atingiu o Paraná nesta sexta-feira (7) e sábado (8) foram identificadas. Três homens e duas mulheres morreram em Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais afetada pela tempestade, enquanto um homem morreu em Guarapuava.
A lista oficial foi divulgada pela Polícia Científica do Paraná. Anteriormente, entretanto, a adolescente de 14 anos Julia Kwapis já havia sido identificada entre os mortos.
Confira a lista de vítimas fatais do tornado que atingiu o Paraná:
- Julia Kwapis, 14 anos
- Jose Neri Geremias, 53 anos
- Jose Gieteski, 83 anos
- Adriane Maria de Moura, 47 anos
- Claudino Paulino Risse, 57 anos
- Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos
Governo do Paraná decreta luto oficial
Como ˜sinal de profundo sentimento de pesar pelas vítimas do tornado que atingiu o Município de Rio Bonito do Iguaçu”, o governador Ratinho Junior declarou luto oficial de três dias em todo Paraná. No momento, o político está no município averiguando a situação.
Até o momento, foram registrados 6 mortos, 750 feridos e quase 90% da cidade destruída.