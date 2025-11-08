As seis vítimas fatais do tornado que atingiu o Paraná nesta sexta-feira (7) e sábado (8) foram identificadas. Três homens e duas mulheres morreram em Rio Bonito do Iguaçu, cidade mais afetada pela tempestade, enquanto um homem morreu em Guarapuava.

A lista oficial foi divulgada pela Polícia Científica do Paraná. Anteriormente, entretanto, a adolescente de 14 anos Julia Kwapis já havia sido identificada entre os mortos.

Confira a lista de vítimas fatais do tornado que atingiu o Paraná:

Julia Kwapis, 14 anos

Jose Neri Geremias, 53 anos

Jose Gieteski, 83 anos

Adriane Maria de Moura, 47 anos

Claudino Paulino Risse, 57 anos

Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos

Governo do Paraná decreta luto oficial

Como ˜sinal de profundo sentimento de pesar pelas vítimas do tornado que atingiu o Município de Rio Bonito do Iguaçu”, o governador Ratinho Junior declarou luto oficial de três dias em todo Paraná. No momento, o político está no município averiguando a situação.

Até o momento, foram registrados 6 mortos, 750 feridos e quase 90% da cidade destruída.