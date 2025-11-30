Um homem morreu afogado e uma mulher foi resgatada inconsciente no início da tarde deste sábado (29) após entrarem no rio Facelpa, no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Científica.

De acordo com informações repassadas pelo tenente-coronel André Lopes ao portal aRede, as equipes foram acionadas por volta das 13h para atender uma ocorrência de afogamento envolvendo duas pessoas que teriam entrado no rio para nadar. Testemunhas relataram que ambos acabaram afundando e não conseguiram retornar à superfície.

Quando os bombeiros chegaram ao local, conseguiram retirar a mulher da água. Ela estava desacordada e recebeu atendimento emergencial antes de ser encaminhada pelo Samu a uma unidade hospitalar da região. Apesar do susto, o estado de saúde dela não é considerado grave.

As buscas pelo homem seguiram durante toda a tarde. Por volta das 17h, os mergulhadores localizaram a vítima já sem vida. A Polícia Científica esteve no local para realizar os procedimentos de praxe e auxiliar na investigação das circunstâncias do afogamento.