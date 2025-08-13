Uma operação integrada das equipes ROTAM e CANIL, em apoio à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora, resultou na prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas no início da noite desta terça-feira (12), por volta das 18h30.

A ação foi deflagrada para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Durante as diligências, os policiais encontraram 527 gramas de maconha, R$ 1.100,00 em espécie, uma balança de precisão e um telefone celular.

Segundo a polícia, os materiais apreendidos indicam a prática de comércio de entorpecentes na região. A suspeita foi encaminhada à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

As autoridades reforçam que operações conjuntas como esta fazem parte de um trabalho contínuo de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município e nas cidades vizinhas.