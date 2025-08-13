Na manhã desta terça-feira (12), agentes da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina prenderam um homem de 47 anos condenado por lesão corporal contra uma mulher. A ação ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, durante o cumprimento de um mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca local.

Prisão por regressão de regime

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido por regressão cautelar de regime. O homem ainda tinha 03 meses e 15 dias de pena a cumprir pelo crime.

A prisão ocorreu na residência do condenado, no bairro Monte das Oliveiras, no conjunto Aparecidinho 3. Após ser detido, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Combate à violência contra a mulher

O caso reforça as ações de combate à violência doméstica e familiar, já que o crime pelo qual o homem foi condenado envolve lesão corporal contra mulher, previsto na Lei Maria da Penha.