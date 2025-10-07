O grave acidente entre sete veículos que ocorreu na tarde desta terça-feira (7), na BR-163, deixou o motorista de um caminhão morto e cinco pessoas feridas. A batida ocorreu em Lindoeste, no Oeste do Paraná, no quilômetro 161 da rodovia.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento envolveu cinco carretas e dois carros. O acidente ocorreu em um trecho onde o limite de velocidade é de 60 km/h. No local, o trânsito estava parcialmente interrompido devido ao destombamento de um semirreboque, com sinalização feita por equipes da concessionária responsável pela rodovia.

Conforme a PRF, levantamentos indicam que o caminhão conduzido pela vítima fatal trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, devido as marcas de frenagem. O veículo não conseguiu parar a tempo e atingiu os demais, provocando o engavetamento.

Equipes de resgate trabalham após grave acidente entre sete veículos na BR-163

As pistas no sentido sul estão parcialmente interditadas para o trabalho das equipes de resgate e investigação.

Equipes da PRF e da concessionária EPR Iguaçu, responsável pela administração do trecho, atuam no local para orientar o tráfego e prestar apoio às vítimas.