PRF apreende quase uma tonelada de maconha em caminhonete roubada abandonada em lavoura no Paraná

Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 965,480 kg de maconha em uma caminhonete roubada, na altura da PR-323, entre os municípios de Água Boa e Doutor Camargo, no noroeste do Paraná.

De acordo com a PRF, a ação teve início durante uma tentativa de abordagem ao condutor de uma Nissan Frontier. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu por aproximadamente três quilômetros, até abandonar o veículo em uma lavoura de milho na região de Paiçandu (PR). Ele escapou a pé e não foi localizado até o fechamento da ocorrência.

Durante a vistoria, os agentes constataram que a caminhonete era clonada e havia sido roubada no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 2025. O veículo estava totalmente carregado com fardos de maconha, inclusive no interior dos bancos.

O entorpecente e a caminhonete foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paiçandu. A ocorrência foi registrada com base nos seguintes crimes: tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e desobediência.