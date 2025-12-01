Na última sexta-feira (28), por volta das 9h, foi deflagrada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de dois homens e na apreensão de armas de fogo e munições em Quatiguá/PR, na região do Bairro Retiro.

Durante diligências realizadas pela Polícia Civil, foi identificado um veículo suspeito saindo de uma residência. A informação foi repassada à equipe da Polícia Militar, que se deslocou até a área rural e realizou acompanhamento tático abordou veículo já num propriedade rural, onde os policiais visualizaram um dos suspeitos adentrar numa tulha. Ao sair da tulha, o suspeito foi abordado. Em buscas dentro da tulha, os policiais localizaram uma *espingarda calibre 12 e diversas munições.* Dentro do veículo foi encontrado a quantia de R$ 352,00 (em notas diversas)

Na sequência, os policiais militares e policiais civis se deslocaram até a residência do abordado, localizada numa chácara e num quarto externo no qual ele mora foi encontrado a quantia de R$ 1,385,00 (em notas diversas). Nas buscas realizadas na casa onde mora o pai do abordado, foi encontrado uma carabina cartucheira boito cal. 32 e um estojo de munição calibre .32

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra a eficiência da integração entre Polícia Militar e Polícia Civil, reforçando o compromisso das instituições com o combate à criminalidade e a preservação da segurança da comunidade.