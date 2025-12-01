Na noite de sábado, (29), por volta das 22h, durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela Rodovia PR-424, a equipe policial militar realizou uma importante ação de segurança pública que resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de uma motocicleta com sinais de adulteração.

Durante o patrulhamento, a equipe policial avistou duas motocicletas trafegando em contrafluxo, com ruído excessivo proveniente dos escapamentos. Uma delas realizava manobras perigosas, colocando em risco a integridade de outros motoristas que passavam pelo local. Ao perceber a presença da viatura, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, chegando a jogar a motocicleta contra a viatura, o que obrigou os policiais a realizarem uma frenagem brusca para evitar acidente.

Foi iniciado acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos, que se estendeu por diversos trechos da rodovia e vias urbanas, incluindo áreas de risco de colisão com outros veículos. O condutor ainda tentou se evadir por estrada rural, mas acabou sendo localizado em um matagal após perder o controle da motocicleta.

Na abordagem, constatou-se que o indivíduo não possuía habilitação e que a motocicleta estava sem placa, apresentando indícios claros de adulteração nos sinais identificadores de chassi e motor, conduta tipificada no artigo 311 do Código Penal. O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão pelos crimes de direção perigosa, desobediência, e adulteração de sinal identificador. A ação foi conduzida de forma técnica e dentro da legalidade, garantindo a integridade física do detido e preservando a segurança da população.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a ordem pública e a segurança da comunidade, destacando que operações de patrulhamento preventivo e ostensivo são fundamentais para coibir práticas ilícitas e proteger os cidadãos de situações de risco.