Durante patrulhamento preventivo pela Rua Rui Barbosa, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta que apresentava diversas irregularidades administrativas e mecânicas.

A equipe avistou uma Honda/CG 150 Titan KS que chamava atenção pelo ruído excessivo do escapamento e pela ausência de retrovisores, itens obrigatórios por lei. Diante da infração, foi dada voz de abordagem ao condutor, que se encontrava em situação irregular.

Na checagem, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida desde 2019, além de débitos administrativos pendentes relacionados ao veículo. Durante a inspeção, também foi verificado que o filtro de ar do motor havia sido retirado, o que agrava o descumprimento das normas de trânsito.

Diante das irregularidades, a motocicleta foi recolhida ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar para lavratura das autuações pertinentes. O condutor foi orientado e liberado no local, conforme previsto em lei.

“Ações como esta fazem parte do trabalho constante da Polícia Militar para garantir a segurança no trânsito e prevenir ocorrências mais graves envolvendo veículos em condições irregulares”, destacou a equipe responsável pela ocorrência.