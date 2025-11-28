O lançamento da duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina — o maior investimento em infraestrutura da história do Norte Pioneiro marcou também um importante capítulo na política da região. Durante o evento, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou oficialmente que colocará seu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

O anúncio foi recebido com forte entusiasmo pelo público presente e por lideranças estaduais, entre elas o governador Ratinho Junior, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, o deputado federal Pedro Lupion e o secretário das Cidades, Guto Silva, que declararam apoio à nova etapa da trajetória política de Palhares.

Reeleito a prefeito de Jacarezinho com expressivos 84% dos votos, Palhares se consolida como uma das principais lideranças regionais, reconhecido por projetos inovadores e ações que transformaram Jacarezinho em referência estadual.

Aos 45 anos Marcelo Palhares chega como um novo nome para representar o Norte Pioneiro. Empreendedor desde jovem, é formado em Direito pela Univem, em Marília (SP). Em 2021, entrou no ramo da educação com o Colégio Magnus, que hoje já conta com uma unidade em Jacarezinho, duas em Ourinhos, além do Coleginho em Cornélio Procópio.

DA INICIATIVA PRIVADA AO IMPACTO PÚBLICO

Sua aproximação com a política ocorreu naturalmente, motivado pela percepção de que Jacarezinho precisava de mudanças profundas. Incentivado por amigos como Ratinho Junior e pela comunidade, decidiu disputar as eleições municipais de 2020 — e venceu com uma proposta clara, destravar a cidade e gerar desenvolvimento.

O resultado veio rápido. Em seu primeiro mandato, Palhares conquistou mais de R$ 130 milhões em investimentos públicos. Além disso, foi responsável pela atração de aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos privados, fortalecendo o ambiente de negócios e gerando novas oportunidades para a população.

Reeleito com 84% dos votos em 2024, Palhares quer alçar novos desafios além das fronteiras municipais. Com a pré-candidatura a deputado estadual, Palhares afirma que pretende levar ao Paraná a mesma energia transformadora aplicada em Jacarezinho.

“A mudança no Norte Pioneiro está apenas começando. Quero continuar fazendo história e levando desenvolvimento para toda a nossa região”, declarou Palhares durante o evento.