Na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro, por volta das 10h, policiais militares de Ribeirão do Pinhal recuperaram um veículo VW/Gol MI que havia sido furtado no dia anterior, conforme registrado no boletim nº 145224725.

Segundo informações recebidas pela equipe, o automóvel circulava pelo município. Diante disso, foram iniciadas diligências que resultaram na localização do carro na Rua Antônio Franco Ferreira da Costa, região central da cidade.

O suspeito foi abordado no momento em que descia do veículo e se dirigia a um estabelecimento comercial. Ao ser questionado, declarou ter adquirido o automóvel na cidade de Bandeirantes, pagando R$ 800,00 em dinheiro.

Diante das circunstâncias, o homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Ele e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

O caso reforça a importância da atuação rápida da Polícia Militar na recuperação de bens furtados e na responsabilização de envolvidos em crimes patrimoniais.

