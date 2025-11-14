Durante patrulhamento pela Avenida Silveira Pinto, na região central de Ribeirão do Pinhal, policiais militares abordaram na manhã desta sexta-feira dois adolescentes em atitude suspeita. Um deles pilotava uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, enquanto o outro trafegava em uma bicicleta motorizada.

No local, foi constatado que ambos eram menores de idade e não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante da irregularidade, os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio do 2º Pelotão da Polícia Militar, onde foram lavradas as notificações pertinentes.

Os responsáveis legais pelos adolescentes acompanharam os procedimentos e receberam orientações sobre as medidas legais cabíveis. Posteriormente, os menores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, onde o caso seguirá para as providências necessárias.

A ação reforça a fiscalização da Polícia Militar quanto ao cumprimento das normas de trânsito e à segurança da população.

