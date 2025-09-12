Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a ROMU de Itararé – GOC, realizada nesta terça-feira (9), cumpriu mandados de busca em Salto do Itararé e resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo.

As equipes iniciaram a ação por volta das 5h da manhã e seguiram até às 11h, vistoriando os locais alvos da investigação. Durante o cumprimento dos mandados, foram localizados armamentos, munições e outros objetos de interesse policial.

A ação resultou na prisão de um homem e na apreensão de um rifle calibre .22, 55 munições do mesmo calibre, além de uma munição calibre .38 e uma munição calibre .36. Também foram recolhidos quatro carregadores de pistola calibre .22, um frasco contendo espoletas e pólvora, aparelhos celulares e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro.

O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.