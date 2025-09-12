Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (11) durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, no bairro Vila Claro e Bela Vista.

De acordo com a PM, a equipe suspeitou do indivíduo após notar que suas roupas coincidiam com as descritas em ocorrências anteriores de roubo registradas na região, inclusive confirmadas por imagens de câmeras de monitoramento. Na abordagem, os policiais localizaram em sua cintura uma garrucha calibre .32, cromada e em condições de funcionamento, embora estivesse desmuniciada no momento da apreensão.

Durante a ação, o suspeito confessou a autoria de diversos roubos ocorridos em estabelecimentos comerciais da cidade, detalhando que usava o dinheiro para adquirir entorpecentes. Ele foi algemado e encaminhado à 4ª Companhia da PM, posteriormente ao pronto-socorro para exame de integridade física, e por fim à 38ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo informações, já havia contra o indivíduo um pedido de prisão preventiva expedido pela comarca de Santo Antônio da Platina.