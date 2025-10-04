Na manhã de sábado, 4 de outubro de 2025, por volta das 7h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito no km 201 da BR-369, no município de Apucarana, Paraná. O acidente envolveu um veículo que colidiu contra uma árvore às margens da rodovia, resultando na morte do condutor.

De acordo com informações da PRF, o motorista, de 61 anos e residente em Apucarana, trafegava pela Rua Colômbia, via local do município, quando perdeu o controle da direção. Em alta velocidade, o veículo invadiu a rodovia e colidiu com uma árvore. Com o impacto, o condutor foi ejetado do automóvel e morreu no local.

Compareceram ao local equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Científica/IML e PRF. A confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito será realizada pela Polícia Rodoviária Federal.