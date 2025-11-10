O estudante Eduardo Henrique Zanotto, morador de Rio Bonito do Iguaçu, sobreviveu ao tornado que devastou o município no Paraná, na última sexta-feira (7). Entre casas destruídas, ruas tomadas por destroços e vizinhos feridos, o jovem e os pais sobreviveram ao desastre e agora lutam para reconstruir o que sobrou.

O jovem de 22 anos, não imaginava o tamanho do estrago que seria feito pela chuva, que depois confirmou ser um tornado. “No momento em que começou a destelhar a casa, eu e minha mãe corremos para o banheiro. Meu pai ficou para trás e acabou se abrigando debaixo de uma mesa, e isso foi o que salvou ele. Ele foi arrastado, se machucou todo, cortou a perna, ficou com o braço ferido, com um pedaço de madeira preso”, detalhou o jovem.

“Assim que o vento parou, ele conseguiu entrar no banheiro, retirou a madeira, mas começou a sangrar muito. Improvisamos um pano para estancar o sangue e pedimos ajuda para os vizinhos, porque tudo aqui estava cercado, cheio de fios caídos, e a gente não sabia se estavam energizados”, continuou.

Os familiares de Eduardo foram para uma unidade de saúde e, mesmo debilitado, o pai já estava na linha de frente, dirigindo a ambulância até Laranjeiras do Sul, uma vez que não havia motorista disponível para levar as pessoas que necessitavam de atendimento. “Acho que ele sentiu que precisava ajudar, e foi o que ele fez.”

“Na hora eu pensei, não adianta entrar em pânico, porque se entrar em pânico já tá todo mundo em pânico, só vou atrapalhar”, contou Eduardo. Enquanto o vento arrastava telhados e derrubava paredes, o estudante conseguiu ajudar uma vizinha “A gente pensou em ajudar quem pudesse. Tinha a minha vizinha aqui do lado, idosa, e a gente foi ajudar elas. Só fui pensar no que aconteceu mesmo no outro dia à noite, quando a ficha caiu.”

Casa destruída

A casa da família ficou praticamente destruída. “Das minhas coisas, não sobrou praticamente nada, roupa, calçado, tudo. Mas o problema é onde morar agora, acho que é o principal problema”, desabafa […] Ontem veio bastante gente da família, alguns amigos ajudaram a retirar as roupas. O importante é recomeçar.”

“O importante é que tá todo mundo vivo. Vieram pessoas de outros municípios, família, amigos, até gente que a gente nem conhece pra ajudar a limpar e salvar alguma coisa. Isso dá força pra continuar.”

Situação na cidade de Rio Bonito do Iguaçu

Segundo a Secretaria da Saúde do Paraná, atualizada na manhã desta segunda-feira (10), 22 pessoas seguem internadas por causa do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu e região. Desses pacientes, 14 estão em Guarapuava (6 no Hospital São Vicente, 7 no Santa Tereza e 1 no Hospital Regional), 5 em Laranjeiras do Sul (2 no Hospital São Lucas e 3 no São José) e 3 em Cascavel (no Hospital Universitário).

O Corpo de Bombeiros informou que não há mais buscas ou resgates em andamento. O trabalho agora é de cadastramento e atendimento das famílias afetadas, além da distribuição de donativos e da remoção de estruturas danificadas.

Voluntários, moradores e servidores públicos têm se mobilizado em um grande esforço coletivo de reconstrução. Caminhões, máquinas e equipes trabalham na limpeza das áreas mais atingidas, enquanto dezenas de famílias seguem acolhidas por parentes ou em abrigos temporários.

Com informações da Agência Estadual de Notícias do Paraná.