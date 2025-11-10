A Polícia Militar do Paraná frustrou na madrugada deste sábado (08) uma ação criminosa de furto de fios de fibra óptica em Siqueira Campos. A operação resultou na apreensão de um veículo e cerca de 500 quilos de fiação furtada.

A ocorrência teve início por volta da 1h da madrugada, quando a equipe de plantão do 2º Pelotão da PM recebeu duas denúncias simultâneas relatando que indivíduos estariam cortando cabos da rede pública de energia e internet na Rua da Olaria.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um veículo com as características informadas — um automóvel escuro, modelo hatch —, cujo condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, transitando na contramão e ignorando placas de “pare”, o que gerou risco de colisões e atropelamentos.

A perseguição se estendeu por várias ruas da cidade, até que o veículo foi novamente avistado na Avenida Getúlio Vargas, desta vez com o porta-malas aberto e cabos aparentes. O condutor, ao ser novamente abordado, arremessou o carro em direção aos policiais, quase atropelando um dos militares.

Na sequência, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência abandonada, na Rua da Olaria. Dois homens desembarcaram e fugiram para uma área de mata próxima.

Dentro do veículo, um Volkswagen Gol, foram encontrados aproximadamente 500 quilos de fios de fibra óptica furtados de postes em diferentes pontos da cidade, além de documentos e notas em nome de dois suspeitos, que estão sendo investigados.

O automóvel e o material recuperado foram apreendidos e apresentados à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis. As equipes da PM seguem realizando buscas ininterruptas para localizar os envolvidos.

A ação demonstra a rápida resposta e o profissionalismo da Polícia Militar, que mais uma vez agiu com coragem e eficiência para proteger o patrimônio público e a segurança da comunidade de Siqueira Campos.