A participação internacional do Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima em Portugal, espaço símbolo da força do turismo religioso mundialmente, foi um dos vários destaques do segundo dia do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que aconteceu nesta quarta-feira (08), no Centro de Evento Prefeito José Antônio de Oliveira, em Jacarezinho. O Padre participou do painel do “Turismo Religioso e Desenvolvimento” e trouxe suas experiências à frente do Santuário. “O turismo religioso é a indústria da paz e nos ajuda a evitar a intolerância religiosa, além de ser muito vantajoso para toda uma comunidade”, afirmou.

Complementaram o mesmo painel junto do reitor português, o secretário de Cultura e Turismo de Trindade (GO) e o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Padre Marco Aurélio Martins da Silva, no qual destacaram a importância do local conhecido como “Capital da Fé”, que chega a receber cerca de 4 milhões de visitantes durante as celebrações dos devotos da Santíssima Trindade. “É um evento que muda toda a dinâmica da cidade e dos municípios vizinhos. E o mais importante é compreender que essa devoção se tornou algo que passa de geração para geração”, comentou Marco Aurélio.

O segundo dia de programação do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso reforçou a diversidade religiosa do Paraná com uma série de conteúdos informativos a respeito da temática. Durante o painel “Turismo Religioso no Paraná – Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso do Paraná”, o coordenador do grupo de trabalho, Eliseu Rocha, comentou a necessidade de atuar de maneira organizada na construção ações de fomento ao turismo, independente, da crença religiosa. “Buscamos contribuir no auxílio ao segmento por meio de políticas públicas e oferecer maneiras de dar dignidade a vida das pessoas”, ressaltou.

No entanto, para construir políticas de fomento ao turismo religioso é necessário a construção de projetos legislativos no âmbito municipal e estadual, é o que propõe o secretário interino de Estado de Turismo, Jefferson Abade, no painel “Regulamentação e Legislação para o Turismo Religioso”. “O Brasil é o celeiro de fé e precisamos modernizar a legislação. O foco está em gerar renda para os municípios, mas também é necessário a criação de leis de incentivo ao setor por parte das cidades”, indagou. Como presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (Atunorpi), Mara Mello acrescentou para a necessidade do diálogo em conjunto entre associações de incentivo ao turismo, empresas e agentes políticos para avançar na prestação de serviços. “O sucesso do turismo passa pela constante troca de informações entre diferentes setores da sociedade para construir políticas de fomento duradouras”, manifestou.

Essa estruturação e organização já apresenta resultados em Foz do Iguaçu, cidade sede da 7ª edição do Fórum Paranaense de Turismo Religioso, os painelistas tiveram a oportunidade de demonstrar os efeitos positivos do encontro multirreligioso no painel “Resultados do 7º Fórum Paranaense de Turismo Religioso de Foz do Iguaçu”. Eles reforçaram a importância de os agentes políticos compreenderem a necessidade de apoiar diferentes encontros religiosos.

Para encerrar o segundo dia do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, aconteceu o show da dupla de sertanejo católico, Alvaro e Daniel.

Workshops de qualificação

Com o objetivo de promover a prestação de serviços turísticos, o evento contou com a oferta de workshops gratuitos realizados em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Os participantes puderam participar das atividades voltadas a qualificar os profissionais do setor na produção de artesanato religioso, de planejamento de rotas religiosas, de estruturação de projetos de captação de recursos para o turismo religioso, e da regulamentação e legislação para o turismo religioso.

Último dia de programação

Nesta quinta-feira (9), será o último dia de atividades do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso. A programação segue com os painéis “Rota do Rosário”, “Produtos, Roteiros e Estruturação de Destinos”, “Qualificação e Capacitação no Turismo Religioso”, “Turismo Religioso na América Latina”, “Turismo Inter-Religioso” e apresentação de pitchs do Turismo Religioso, com mediação de Augusto Zortea. A atração cultural fica por conta do artista gospel Rodrigo Ferreira.