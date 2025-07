Um grave acidente na BR-376, entre um carro e uma carreta, resultou na morte de um jovem de 29 anos. A colisão frontal aconteceu na noite deste domingo (20), na altura do km 371, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O rapaz que morreu era o condutor de um Peugeot 307.

Conforme registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a carreta seguia sentido Mauá da Serra quando foi atingida pelo carro, que invadiu a pista contrária. Com a força do impacto, o veículo de passeio ficou com a parte dianteira bastante destruída.

O caminhoneiro permaneceu no local e não teve ferimentos. Já o motorista do carro foi encontrado em óbito. Após a identificação, os policiais revelaram que o jovem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).