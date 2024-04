Na manhã desta quinta-feira (18), uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou em prisões por tráfico de drogas, furto de energia e a captura de um foragido no bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina/PR.

A ação foi realizada em cumprimento de mandados de busca domiciliar, após denúncias anônimas recebidas via Disque Denúncia 181 que indicavam a presença de atividades ilícitas em uma das residências.

Apreensão de drogas e foragido

Durante as buscas em uma das casas, os policiais civis e militares flagraram a presença de um homem de 25 anos, foragido da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado. O crime de tentativa de homicídio ocorreu em setembro de 2023, quando o homem, por motivos passionais, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o namorado de sua ex-companheira, que sobreviveu ao ataque.

Furto de energia

Em outra residência, durante as buscas, os agentes perceberam irregularidades no medidor de energia. Ao acionarem a Companhia Paranaense de Energia (Copel), foi constatado que a casa estava com “gato” no medidor, caracterizando furto de energia. Diante da situação, um homem de 22 anos, morador da residência, assumiu a autoria do crime e foi preso em flagrante.

Encaminhamento dos presos

Os dois homens presos, o foragido e o autor do furto de energia, foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá/PR, onde permanecerão à disposição da justiça.