Na manhã desta segunda-feira, 15/09/2025, por volta das 08h, na cidade de Japira/PR, os policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas, numa residência localizada na Rua João Vigilato da Paixão, Bairro Laticínio, deflagraram operação policial que resultou na prisão de na prisão de dois indivíduos e na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

Durante operação, os policiais abordaram um dos suspeitos (29 anos) em via pública. Em busca pessoal, foram encontradas *13 pedras de crack*, embaladas em plástico transparente, guardadas no bolso de sua calça.

Havia a informação que o segundo suspeito (22 anos) havia guardado drogas na casa dele, onde mora com a sua mãe, mas naquele momento ele estaria na casa do primeiro abordado. Diante disso, os policiais militares deslocaram-se até residência do primeiro abordado, onde o segundo indivíduo suspeito foi localizado no interior do imóvel. Com ele foi encontrado um aparelho celular e uma balança de precisão, com vestígios de drogas na parte de pesagem.

Na sequência, os policiais militares se deslocaram para casa do segundo abordado a fim de localizar as drogas relatadas na denúncia. No quarto dele, dentro da parte inferior de um guarda-roupas, foram encontradas: *33 buchas de cocaína, 95 pedras de crack (em foram de terço), 56 pedras de crack (embalagem verde), R$ 50,00 em espécie (duas notas de R$ 20,00 e uma de R$ 10,00).*

No quintal da residência, enterrado em um monte de areia, dentro de um pote de vidro, foram localizadas *2 pedras maiores de crack,* embaladas em plástico verde, totalizando aproximadamente 101,1 gramas. *(fracionadas renderia aproximadamente 430 pedras do entorpecente.)*

Os dois indivíduos receberam voz de prisão de tráfico de drogas e foram encaminhados para Delegacia de Polícia da cidade Ibaiti/PR.

