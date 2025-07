Um grave acidente ocorrido na tarde de sábado (19), na BR-153, resultou na morte de um casal que voltava para casa em uma motocicleta. Laércio Lemes S. J, de 37 anos, e Marina R. C. R, de 32, morreram no local após colidirem, supostamente, com dois caminhões que seguiram viagem sem prestar socorro.

O que se sabe até agora sobre o acidente

Segundo informações apuradas pela imprensa, dois caminhões estariam envolvidos no acidente. Nenhum dos motoristas parou para prestar atendimento, e há indícios de que os veículos sofreram avarias, já que pedaços de peças foram encontrados espalhados pelo asfalto.

O casal, que estava retornando de Guapirama para Santo Antônio da Platina, seguia de motocicleta quando foi atingido. A mulher voltaria ao trabalho em um supermercado da cidade, enquanto Laércio, conhecido como Juninho, trabalhava como autônomo e prestava serviços para uma empresa de extintores.

Vítimas deixam uma filha de 15 anos

Juninho e Marina deixam uma filha de 15 anos. A tragédia abalou familiares, amigos e a comunidade local. O irmão de Juninho, Diego L, servidor público da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, lamentou profundamente a perda:

“Éramos em cinco filhos, dos homens ele era o caçula”, declarou ao Portal Tá No Site.

Mobilização no local da tragédia

A ocorrência mobilizou uma ambulância municipal que passava pelo local no momento do acidente, equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML).

Velório e sepultamento

O velório do casal será realizado no Velório Platinense e o sepultamento acontecerá no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Os horários ainda não foram definidos, pois os corpos foram encaminhados para Londrina antes de serem liberados para a família.

Investigação em andamento

A PRF confirmou à família que o boletim de ocorrência será disponibilizado nos próximos dias. A apuração busca identificar oficialmente os caminhões envolvidos e as circunstâncias exatas da colisão. Até o momento, nenhum dos motoristas se apresentou às autoridades.

As autoridades reforçam a importância de testemunhas entrarem em contato caso tenham informações sobre os caminhões envolvidos no acidente. A colaboração da comunidade pode ser decisiva para que os responsáveis sejam identificados e respondam pela omissão de socorro.