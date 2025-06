O prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 se encerra nesta sexta-feira (27). O valor de R$ 85 pode ser pago através de Pix, boletos bancários, cartões de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Saiba como realizar o pagamento.

Essa taxa deve ser paga por participantes não isentos, para que a inscrição seja confirmada. Os estudantes de escolas públicas que estão concluindo o ensino médio durante o ano de 2025 não devem realizar o pagamento, pois estão isentos.

Como pagar a taxa de inscrição do Enem?

A taxa de inscrição do Enem, no valor de R$ 85, pode ser emitida diretamente na Página do Participante. Confira os métodos de pagamento:

Pix;

Cartão de crédito;

Débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco).

Aos participantes que desejam pagar com o Pix, basta emitir o boleto no portal e escanear o QR Code.

Data das provas do Enem 2025

Em todo o país, exceto no Pará, as provas do Enem 2025 serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, segundo o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Já no Pará, o MEC informou que as provas serão realizadas em 30 de novembro e 7 de dezembro, nas seguintes cidades: Belém, Ananindeua e Marituba. A mudança aconteceu devido a logística da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá na mesma data da aplicação regular do Enem.

A redação do Enem exige um mínimo de 7 linhas e um máximo de 30 linhas (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Distribuição das provas

O Enem divide a aplicação das provas conforme as áreas de conhecimento. Confira a distribuição das provas e as matérias de cada dia: