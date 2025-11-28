Equipes da Polícia Militar prestaram apoio à Polícia Judiciária para o cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Carlópolis. A ação ocorreu na residência de familiares do alvo, onde foi realizada a abordagem e efetuado o cumprimento do mandado judicial.

A operação contou com o apoio da equipe CPU e de policiais provenientes do município de Ribeirão Claro. A ação transcorreu sem incidentes, garantindo o fiel cumprimento da determinação judicial.

O registro foi confeccionado para os devidos fins, reforçando a integração entre os órgãos de segurança pública e o compromisso com a execução de medidas determinadas pela Justiça.