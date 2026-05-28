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Na tarde desta quarta-feira, 27 de maio, um grave acidente foi registrado na rodovia PR-495, em Medianeira, região Oeste do Paraná.

A colisão ocorreu por volta das 14h35, no km 37+500, envolvendo uma carreta Volvo FH12 380, que tracionava dois semirreboques, e um Toyota RAV4.

Segundo informações apuradas no local, os veículos trafegavam em sentidos contrários quando houve o impacto frontal.

O motorista da carreta, com placas de São Miguel do Iguaçu, saiu ileso. Já o condutor do Toyota RAV4, um homem de 41 anos, morador de Medianeira, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes de socorro foram acionadas imediatamente para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Esse tipo de acidente reforça a importância da atenção redobrada em rodovias de pista simples, onde colisões frontais costumam ter consequências graves.