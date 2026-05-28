Nos dias 26 e 27 de maio, a ROTAM da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental realizou fiscalizações em Maringá e Sarandi, com foco em criadores de aves nativas mantidas irregularmente em cativeiro.

Foram vistoriados cinco locais, todos com irregularidades. Entre os materiais apreendidos estavam equipamentos usados para captura de pássaros e uma anilha que deveria estar vinculada a uma ave, mas permanecia com o criador.

O balanço da operação registrou:22 aves apreendidas9 autos de infração6 termos circunstanciados16 pessoas abordadasR$ 25 mil em multas aplicadas.

A ação reforça o combate à captura e comercialização ilegal de espécies nativas, prática que compromete a preservação da fauna silvestre.