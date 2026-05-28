Na madrugada desta quinta-feira, 27 de maio de 2026, um assalto a residência no bairro Jardim Iguaçu, em Foz do Iguaçu, terminou com a morte de um dos suspeitos.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens armados invadiram uma casa na Rua Maria Racki, onde estavam um morador e uma criança.Durante a ação criminosa, houve confronto físico entre o proprietário e um dos assaltantes.

O morador conseguiu tomar a arma do suspeito e efetuou disparos, que resultaram na morte do indivíduo ainda dentro da residência.

O segundo criminoso conseguiu fugir, abandonando a arma durante a fuga.Equipes da Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e Delegacia de Homicídios foram acionadas para realizar a perícia e recolher o corpo, que permanece sem identificação oficial.

Após exames complementares, será liberado aos familiares.A Polícia Militar reforça que, em situações de assalto, a orientação é não reagir e acionar imediatamente as autoridades, pois a reação pode colocar em risco a vida das vítimas e de terceiros.

O caso segue em investigação para localizar o segundo suspeito e esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

Esse tipo de redação mantém o tom jornalístico, mas deixa claro que a recomendação oficial é não reagir em casos de assalto, destacando o papel da Polícia Militar e da segurança pública.