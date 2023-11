As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná estão oferecendo um total de 17.188 vagas de emprego com carteira assinada. Este é o maior número de oportunidades no ano, superando os 16.487 postos de trabalho oportunizados na segunda semana de novembro.

A maior parte das vagas nesta semana é para a função de auxiliar de linha de produção, com 2.995 oportunidades.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.478 oportunidades. A capital, Curitiba, possui 294 vagas para preenchimento imediato em diversas funções.

Outras regiões como Cascavel, Londrina, Campo Mourão, Umuarama e Pato Branco também têm um grande número de vagas em diversas áreas.

Clique aqui para conferir as vagas disponíveis.