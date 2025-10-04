A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informou neste sábado (4) que surgiram mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado, relacionados à ingestão de bebida alcoólica. Com isso, o número de ocorrências em investigação chega a três.

Os novos pacientes incluem uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, e um homem de 71 anos, residente em Curitiba. Ambos consumiram bebida alcoólica destilada e apresentaram sinais compatíveis com intoxicação por metanol, como dor atrás dos olhos e convulsões.

Atualmente, os pacientes estão internados em unidades de saúde de suas cidades. Amostras biológicas serão coletadas para exames laboratoriais que poderão confirmar ou descartar a intoxicação. A mulher apresenta quadro clínico considerado leve, enquanto o homem está em condição grave.

O primeiro caso, notificado na sexta-feira (3), envolve um paciente de 60 anos, também de Curitiba, que aguarda resultado laboratorial. A Sesa, em conjunto com as prefeituras, acompanha de perto a evolução clínica de todos os casos.

Intoxicação por metanol no Paraná: orientações à população

A Sesa reforça que, diante de suspeita de intoxicação por metanol, os serviços de saúde públicos ou privados devem notificar imediatamente um dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox) para receber orientação adequada.

Quem ingeriu bebida alcoólica e apresenta sintomas de intoxicação deve procurar imediatamente atendimento de urgência em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou hospitais, para receber as intervenções médicas necessárias.