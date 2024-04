Policiais militares da Patrulha Rural recuperaram gado furtado no município de Tomazina/PR, na última quinta-feira (18). A ação resultou na prisão do receptador dos animais e na restituição do gado ao proprietário.

Após tomar conhecimento do furto, os policiais realizaram diligências para identificar os envolvidos e localizar os animais. Através de investigações, foi encontrado o veículo utilizado no crime, além de identificar o autor do furto e o receptador do gado.

Com o auxílio de um drone, os policiais localizaram os animais em uma propriedade rural em Ibaiti/PR. As imagens capturadas pelo drone foram enviadas à vítima, que reconheceu de imediato os animais de sua propriedade.

Com a confirmação da posse ilegal dos animais, a PM se dirigiu ao local e prendeu o receptador. O gado furtado foi recuperado e restituído ao proprietário. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.